Una piccola Betlemme a Bra, grazie al presepe artistico della Croce

Ed eccoci ad una nuova puntata della serie “Cose belle che non possiamo perderci”. Oggi parliamo del presepe artistico allestito nella chiesa della Croce a Bra, che aprirà al pubblico mercoledì 8 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19.

Anche quest’anno l’Associazione Presepe della Croce ha messo in mostra una rappresentazione di sicuro impatto scenografico che appassionerà i visitatori. Al centro, il significato più pieno del presepe, che vuole essere un veicolo di pace e speranza nel segno dell’Amore incarnato.

È nel Natale del 1992 che un gruppo di amici decise per la prima volta di rappresentare nella chiesa della Croce il mistero della Natività e da allora sono passati ben 27 anni di passioni e mostre.

Attualmente, l’Associazione Presepe della Croce continua ad adoperarsi in questo settore con dedizione ed entusiasmo ed è composta da un cenacolo di dodici volontari che coltivano e tramandano una tradizione religiosa e popolare dalle mille sfaccettature.

L’opera si estende su una superficie di circa trenta metri quadrati con lo scopo di emozionare lo spettatore, di prenderlo per mano e di condurlo per qualche istante in un luogo fuori dal tempo, dove rivivere la magia del Natale.