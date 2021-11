Rinnovo in Provincia: la lista del centrosinistra si presenta

Vengono via via allo scoperto le liste per il prossimo rinnovo del Consiglio provinciale. A dare formale sanzione alla propria candidatura per la consultazione del prossimo 18 dicembre (voteranno oltre 2.800 amministratori per conto dei 247 Comuni della Granda) è ora la formazione de “La Nostra Provincia”, espressione delle forze di centrosinistra.



Ne fanno parte Mauro Astesano (sindaco di Dronero), Milena Caraglio (consigliera comunale Vernante), Silvano Dovetta (sindaco Venasca), Emanuel Loris (sindaco Moiola), Flavio Manavella (consigliere comunale Bagnolo Piemonte e vicepresidente uscente Provincia di Cuneo), Rosanna Martini (consigliere comunale di Alba), Annamaria Molinari (consigliera di Castelletto Uzzone), Davide Sannazzaro (sindaco Cavallermaggiore), Rosita Serra (consigliera Fossano e consigliera provinciale), Bruna Sibille (consigliera Bra), Domenico Sperone (consigliere comunale Canale), Sara Tomatis (consigliera Cuneo).



"In un momento storico in cui si sente forte la necessità di valorizzare la dimensione sovra comunale, abbandonando logiche esclusivamente campanilistiche, l’ente Provincia ritrova tutta la sua centralità – si legge in una nota diffusa oggi dal gruppo –. Occorre infatti un forte ente intermedio per garantire quella pianificazione strategica che può consentire alla Granda di intercettare le importanti risorse messe a disposizione dal Pnrr per superare il deficit infrastrutturale accumulato negli ultimi decenni e supportare azioni di sviluppo per le comunità e l’economia del territorio".



"Per essere efficaci in una simile azione occorre prestare attenzione alle articolate sensibilità e alle diversificate esigenze presenti in tutta la Provincia di Cuneo: da quelle delle terre alte a quelle delle zone rurali, dai piccoli borghi alle città medie, realtà, tutte queste, che convivono in un sistema stratificato nel tempo e che esprimono problemi e aspirazioni che richiedono una inevitabile capacità di sintesi".



"La lista La Nostra Provincia – continua il comunicato – è stata pertanto creata volutamente ampia, inclusiva, aperta al contributo di esponenti delle comunità locali di territori diversi tra di loro. Questa lista è espressione di sensibilità politico culturali molto articolate, con un’equilibrata rappresentanza territoriale e di genere, senza dimenticare i giovani. Tutto ciò nella convinzione che solo la sintesi feconda tra diversi, la difficile composizione tra molteplici esigenze, può consentire alle comunità di crescere e svilupparsi in modo sostenibile e armonioso, rispettando le caratteristiche peculiari dei tanti territori che compongono quel finissimo mosaico che è la Granda”.