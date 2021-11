Il 24 novembre 2021 si è svolto, in modalità videoconferenza, un interessante incontro sul tema “Il microcredito a carattere mondiale e nazionale”, rivolto alle classi Quinte e alle Quarte dei corsi “Servizi commerciali” e Ragioneria dell’Istituto “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo.

La conferenza ha avuto come relatori la dottoressa Emma Evangelista, giornalista e esperta in comunicazione, responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione della sede centrale dell’ENM (Ente Nazionale Microcredito) e il dottor Francesco Caccamo, commercialista e tutor incaricato dall'ENM per il Piemonte, i quali hanno illustrato, con competenza e chiarezza, la struttura e le attività dell’Enm, ma soprattutto le modalità di finanziamento, gestione e tutoraggio per l'avvio di start-up nel mondo giovanile.

I ragazzi hanno potuto avere interessanti informazioni su Enm, ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale.

In particolare, tale associazione si occupa di promuovere, indirizzare, agevolare, valutare e monitorare strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari; inoltre, svolge attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza e di promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione.

Il dottor Caccamo e la dottoressa Evangelista hanno evidenziato l’importanza del ruolo dei ragazzi in questo tipo di attività, in quanto portatori di idee innovative che, grazie al microcredito, vero e proprio “trampolino di lancio”, potrebbero essere sviluppate e realizzate con successo.

Inoltre, è stata messa in luce l’importanza del ruolo del tutor, che valuta, segue e indirizza i possibili beneficiari del credito affinché venga accertata la credibilità finanziaria di tali soggetti.

L’incontro, che è stato preceduto da una lezione introduttiva del professor Francesco Boglione, è stato molto formativo, in quanto ha rilevato le grandi potenzialità di tale strumento, soprattutto per le nuove generazioni, un’opportunità molto interessante in un mondo e in un’economia in continuo cambiamento