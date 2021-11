Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo alla "Corsa dei Papi": Davida Fia a podio

Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha preso parte, domenica 28 novembre, con ben 11 atleti, alla sesta edizione della “Corsa dei Papi”, una mezza maratona a carattere nazionale: circa 2.000 i partecipanti ripartiti anche sulla corsa di 10 km.

Il percorso ondulato che ha sconfinato nel Comune di Vado Ligure, e il fastidioso vento che ha caratterizzato l’intera giornata, non hanno consentito una gara “veloce”: la vittoria finale è andata a Gabriele Pace della Delta Spedizioni in 1h08’21.

Ancora una volta Davide Fia risulta essere il più in forma della compagine monregalese; dopo una prima parte di stagione passata a combattere contro gli infortuni, il MM40 di Carrù ha finalmente ritrovato la condizione che gli ha permesso di chiudere all’ 11° posto assoluto in 1h17’43 e di salire sul terzo gradino del podio di categoria. Alle sue spalle in 15ª posizione si è piazzato Luca Mondino in 1h20’06”, subito davanti ad un ottimo Fabio Giubergia 20° in 1h20’45".

Più dietro le altre “canotte rosse” con Andrea Borello 56° in 1h27’56", Albo Bongiovanni 86° in 1h29’25" rientrante dopo un lungo stop, Federico Not 98° in 1h31’35", Luca Cardone 102° in 1h32'01”, Paolo Carlevaris 176° in 1h39'01”, Davide Aimo 190° in 1h40’22”, il triatleta Davide Danni 206° in 1h41’59”, Massimo Ravotto 210° in 1h42’38” e Michele Pianetta 280° in 1h51’18”.

Nella 10 km si segnala l’8° posto assoluto di Pierfrancesco Figone che si migliora scendendo a 35’09”: un buon risultato per il 25enne cebano avvicinatosi solo da pochi mesi all’atletica dopo un recente passato da calciatore (cresciuto nelle giovanili del Torino, ha militato per anni in serie D con una presenza nei preliminari di Champions League). Un innesto importante che va a rafforzare il settore del mezzofondo dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo e frutto della campagna di tesseramento “podista – master” attivata nel mese di novembre e ancora IN essere: coloro che vogliono iniziare, raccogliere nuove sfide, o semplicemente correre in compagnia oppure migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo.

Per tutti i nuovi tesserati il mese di dicembre sarà “omaggiato” nella quota “tesseramento + ingresso pista” anno 2022.