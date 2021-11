Calcio: Virano del Saluzzo e Magnaldi del Bra al raduno congiunto di Rappresentativa Serie D e Under 18

Nuovo raduno congiunto per Rappresentativa Serie D e Under 18: trentanove calciatori (classe 2003 e 2004) appartenenti ai club dell’area nord prenderanno parte allo stage in programma a Montichiari.

Il selezionatore Giuliano Giannichedda ha convocato, tra gli altri, il portiere del Saluzzo Virano ed il difensore del Bra Magnaldi.

Nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre amichevole verrà disputata un'amichevole a ranghi contrapposti senza presenza di pubblico.

LISTA CONVOCATI

Portieri: Enis Ujkaj (Gozzano), Ramon Virano (Saluzzo), Luiz Antonio Carneiro Dal Bosco (Sona), Matteo Spada (Arconatese).

Difensori: Mattia Agnese (Taggia), Simone Binello (Asti), Mattia Comiotto (Imperia), Andrea Meggiarin (Vis Nova Giussano), Riccardo Florio (Pontdonnaz), Andrea Berna (Franciacorta), Alessio Vignozzi (Seravezza), Nicolò Baccolini (Progresso), Filippo Magnaldi (Bra), Leonardo Cunico (Abano), Giacomo Gusso (Opitergina), Federico Ficini (Scandicci).

Centrocampisti: Ismaele Marchesan (Cartigliano), Mohamedamin Fatnassi (Imperia), Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi), Gianluca D’Arrigo (Montebelluna), Luca Borghesan (Montebelluna), Roberto Sanso (Progresso), Stefano Paglino (Novara), Giordano Signoretti (Arco), Giacomo Mazzi (Villafranca Veronese), Gabriel Graziani (Albenga), Samuele Franceschini (Masi Voghiera).

Attaccanti: Mattia Fornari (Caravaggio), Ahmed Sanogo (Fanfulla), Lorenzo Sangiorgio (Gozzano), Mattia Cupani (Campodarsego), Samuele Misuraca (Sammaurese), Mattias Prevedello (Campodarsego), Tommaso Marras (Chieri), Tommaso Tucci (Alcione), Bob Omoregbe (Borgosesia), Alex Forcini (Pontdonnaz), Thomas Graziani (Albenga), Michele Ambrosini (Virtus Ciseranobergamo).