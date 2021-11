Sci alpino femminile, Coppa del mondo: otto azzurre alle gare di Lake Louise, non ci sarà Marta Bassino

Otto azzurre saranno di scena nel weekend a Lake Louise (Canada) per prendere parte alle prime prove di velocità della Coppa del Mondo femminile 21\22: in programma due discese (venerdì e sabato) ed il superG (domenica).

Non fa parte del gruppo Marta Bassino che ha optato, in accordo con lo staff tecnico, per la rinuncia così da potersi concentrare sulle preparazione in vista delle prossime gare a Sankt Moritz (due superG, sabato 11 e domenica 12 dicembre).

L'Italia sarà rappresentata da: Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler