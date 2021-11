Volley maschile A2: la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna in palestra, all'orizzonte tre match in sette giorni

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo torna in palestra dopo l’inaspettata prestazione sottotono di sabato in casa con Bergamo: primo obiettivo analizzare e correggere, per poi archiviare definitivamente e ritrovare il giusto ritmo gara.

Fondamentale, perché all’orizzonte per i biancoblù ci sono tre confronti importanti in soli sette giorni.

Si parte dalla trasferta a Reggio Emilia domenica 5 dicembre alle ore 18.00 per tornare poi in casa nel match dell’Immacolata, l’8 dicembre sempre alle ore 18.00 al palazzetto di Cuneo, dove i cuneesi ospiteranno Siena degli ex Andrea Rossi e Simone Parodi, concludendo poi il tris d’incontri domenica 12 dicembre a Lagonegro, dove coach Serniotti e i biancoblù ritroveranno Pistolesi, Bonola, Beghelli e Hoffer.

Staff tecnico e giocatori sono focalizzati sugli stessi obiettivi: «Come sempre la sconfitta sarà per tutti noi uno stimolo per lavorare ancora con più attenzione in allenamento, ora ci attendono 3 partite in una settimana, di cui due in trasferta, e vogliamo restare nelle prime posizioni in classifica. Reggio sarà la solita partita combattuta, contro una squadra che per tradizione è sempre ostica» - questo quanto dichiarato da coach Roberto Serniotti, che trova massimo riscontro nel pensiero del regista biancoblù, Matteo Pedron - « è ricominciata la settimana e sappiamo che sarà difficile, sia per la brutta prestazione che non ci aspettavamo contro Bergamo, sia perché dalla prossima domenica affronteremo un vero e proprio tour de force. Sappiamo che i prossimi giorni saranno fondamentali per ritrovare la fiducia e i meccanismi che ci hanno distinto fino a qua e che ci verranno in aiuto nell'affrontare le prossime partite, a partire da quella contro Reggio Emilia; una squadra che ha un roster di altissimo livello, nonostante stia facendo i conti con alcuni infortuni».

Già attiva la prevendita online del match Cuneo VS Siena dell’8 dicembre alle ore 18.00 sul portale liveticket.it -> https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=341018&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=329702#ancWizard