Volley maschile: Cuneo, il vivaio sulla cresta dell'onda

La settima giornata del settore giovanile Bam Mercatò Cuneo ha dato ottimi risultati, sia in casa che in trasferta. Oltre agli anticipi infrasettimanali che avevano visto l’Under 17 Rossa di coach Revelli portare a casa 3 punti dalla trasferta ad Asti e il Derby Under 19 aggiudicato dalla compagine Rossa diretta da coach Vergnaghi, il fine settimana ha fruttato altri 11 punti al settore giovanile cuneese.

Sabato vittoria netta ad Asti per l’Under 15 Bam Mercatò Cuneo Rossa di coach Feula, che porta a casa tutte e tre i punti in palio. Un buon gioco per i giovani atleti di coach Frison che hanno ospitato al PalaITIS l’under 15 del Villanova/vbc Mondovì, tuttavia sono stati i monregalesi ad aggiudicarsi il match.

La Serie C si aggiudica al tie-break il confronto casalingo con la Val Chisone, fortificando il secondo posto in classifica, con una giornata in meno e a -4 dall'Alba in vetta, dietro il Racconigi, a -2 punti e anch'esso una giornata in più disputata.

Trionfo delle Under 17 Bianca e Verde nella mattina di domenica; i ragazzi di coach Tavella in casa con Alba e i giovanissimi di coach Feula in trasferta a Savigliano hanno acciuffato tutto il bottino. Un inizio di stagione importante, che vede le squadre di categoria (compagini Rosse) capolista in tutte le categorie, un risultato sicuramente gratificante, ma che rispecchia soprattutto una continuità nella linea progettuale di crescita dei giovani atleti, dando loro una buona preparazione con tecnici di livello.