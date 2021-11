Matteo Gagliasso (Lega) non ha dubbi: "Bando regionale Pro Loco volano per la promozione della Granda"

Novità dalla Regione Piemonte per le oltre mille Pro Loco che animano e valorizzano tutto il nostro territorio.



“Invito tutte le Pro Loco del Piemonte ad accedere al bando attivo da domani, primo dicembre - commenta il vicepresidente della commissione Ambiente della Regione, il leghista Matteo Gagliasso - , fino al 15 dicembre 2021. Un bando, promosso dall’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, per supportare le organizzazioni nella ripartenza dopo la pandemia. Per ogni richiesta verrà erogato un contributo di mille euro a copertura delle spese sostenute per la ripresa in sicurezza delle attività di promozione e per consolidare l’offerta del turismo di prossimità. Eventuali risorse non utilizzate saranno ridistribuite in modo proporzionale tra le domande ammesse, in base alle spese sostenute e rendicontate fino a un tetto massimo di 3.500 euro”.



“L’assessorato ha messo a disposizione 315mila euro erogabili subito - prosegue il consigliere cuneese della Lega Salvini Piemonte Gagliasso - e altri 600mila euro assegnati con lo scorrimento della graduatoria. Ogni Pro Loco quindi potrà richiedere la quota e utilizzarla per far conoscere la Granda per le mille offerte che la caratterizzano: dal paesaggio, alla storia, passando per la cultura, lo sport e l’enogastronomia”.