A Riccione brilla la stella del nuoto braidese Anita Gastaldi: bronzo nei 200 misti

L’azzurro si tinge di rosa allo stadio del nuoto di Riccione con la giovane braidese Anita Gastaldi che ha messo al collo una splendida medaglia di bronzo. È successo martedì 30 novembre ai ‘Campionati italiani assoluti invernali Frecciarossa in vasca corta’, caratterizzati dall’addio alle competizioni della ‘divina’ Federica Pellegrini.

Una gioia per i tifosi della campionessa di Bra, che conferma di essere uno dei talenti più interessanti del nuoto tricolore. In questa ragazza di appena diciotto anni è racchiusa tutta la tenacia di chi insegue un sogno e lotta per ottenerlo. Non è una passeggiata nuotare per 200 metri, ci vuole un cuore grande, come la grinta che ci mette ad ogni bracciata.