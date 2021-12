A Cuneo nuovo allestimento della mostra dedicata a Nuto Revelli “Ricordati di non dimenticare”

Per rispondere alle numerose richieste di visita, la mostra “Ricordati di non dimenticare” ospitata nelle scorse settimane nei locali di Palazzo Santa Croce in occasione del centenario della nascita di Nuto Revelli, è stata nuovamente allestita nella Sala del CDT, in Largo Barale 1.

La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio negli orari di apertura dell’Istituto Storico della Resistenza (dal lunedì al giovedì 8:30 - 12:30 e 14:30-18:00; venerdì 8:30 - 12:30).

Per le scuole è necessaria la prenotazione al numero 375.5914347 o all’indirizzo mail info@nutorevelli.org.

La mostra ripercorre la vita di Nuto Revelli attraverso 180 fotografie conservate nel suo archivio personale e oggi custodite dalla Fondazione a lui intitolata.

Le immagini, fatte rivivere in occasione del centenario della sua nascita grazie alla cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis, sono abbinate a testi scelti tra i vari libri di Revelli che pare, in questo modo, raccontare in prima persona la sua lunga esistenza.