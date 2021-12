Conclusi i lavori del ponte sul Gesso a Cuneo: si torna a viaggiare a due corsie

Il ponte sul Gesso in una foto di repertorio

Niente più disagi per il cantiere sul ponte sul Gesso, all'ingresso di Cuneo arrivando da frazione Borgo San Giuseppe: i lavori commissionati da Italgas si sono conclusi, come previsto e comunicato dalla Provincia, tra le giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre.



La circolazione del traffico, viziata dal restringimento della strada a un’unica carreggiata causato a sua volta dai lavori che hanno coinvolto la parte inferiore del ponte, è quindi tornata alla normalità.



In cantiere la ditta Falf di Milano, che ha sostituito le tubazioni del metano che prima erano agganciate al ponte: i lavori hanno subito seri rallentamenti a causa delle piogge torrenziali che hanno caratterizzato il mese di ottobre.