Decoro urbano e manutenzione pensiline autobus: a che punto siamo?

Decoro urbano e pulizia delle pensiline fermata autobus cittadini. Si è anche parlato di questo nell’ultimo consiglio comunale di martedì 30 novembre.

Per il decoro urbano, su sollecito di interpellanza del consigliere Mario Marano, l’assessore Massimo Reggio ha risposto che si è intervenuti in Piazza Garibaldi ed in via Paruzza, dove sono state tolte le panchine che presentavano criticità per la sicurezza dei cittadini.

«L’ufficio tecnico sta valutando le varie criticità, ha affermato Massimo Reggio, e si sta intervenendo in base ad una scala di priorità. La riqualificazione di via Paruzza, come richiesto da Marano, è un tema su cui concordo, per poter rendere questa via più ordinata».

Un altro aspetto che fa una città ordinata e pulita, è stato sottolineato dal consigliere Rosanna Martini che ha chiesto, sempre all’assessore Massimo Reggio, la situazione della manutenzione delle pensiline degli autobus. «Ho approfondito il tema, dichiara Massimo Reggio, e ho scoperto che la manutenzione ordinaria delle pensiline non è mai stata attivata in modo ordinario, neanche dalle passate amministrazioni.

In totale ci sono 72 totali pensiline, di cui 45 a carico del Comune. Nel 2020 le abbiamo pulite e abbiamo sostituito i vetri mancanti e cambiato alcune sedute usurate o danneggiate. Sicuramente bisognerà ripulire ad inizio primavera 2022, e vorrei ragionare sulla possibilità di attivare una manutenzione programmata dal 2023 in poi, così da permettere interventi più costanti e meno onerosi».