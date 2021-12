Da Bra la proposta in Regione: l’idrogeno per dar vita a una Asti-Cuneo su rotaia

Vedere sbuffare e fischiare la locomotiva a vapore nel viaggio inaugurale di riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti è stato un momento emozionante che sembra aprire a nuovi orizzonti per i collegamenti su strada ferrata.



Sabato 27 novembre il taglio del nastro non è stato solo simbolico ma embrione di idee che potranno svilupparsi, visto l’interesse della Regione Piemonte per il treno a idrogeno, così da ripartire con le corse quotidiane per i pendolari.

Il lavoro di ripristino della linea, che ora sarà utilizzata dai treni turistici Rete Ferroviaria Italiana, realtà che ha eseguito la manutenzione delle gallerie Ghersi e Raineri, e lo sfalcio della vegetazione infestante, è la palla al balzo che l’assessore ai Trasporti del Comune di Bra, Daniele Demaria, ha raccolto per lanciare un nuovo interessante progetto, sempre legato al treno all’idrogeno. «Circa due mesi fa – spiega Demaria –, come Comune di Bra abbiamo proposto alla Regione Piemonte, durante l’assemblea del bacino Sud, che vede la partecipazione di tutte le “sette sorelle”, un progetto relativo al collegamento ferroviario con utilizzo del treno a idrogeno per la mobilità sostenibile, con un pensiero particolare agli spostamenti degli studenti verso le università decentrate, e per il turismo.



I fondi europei si potrebbero investire per questo miglioramento, considerando anche che la presenza di una domanda di mobilità insoddisfatta, di una azienda che costruisce i treni a idrogeno (Alstom di Savigliano) e di aziende del territorio che hanno bisogno di trasportare merci e potrebbero compartecipare agli investimenti necessari per la tecnologia ad idrogeno (impianti di produzione, depositi) ci sembrano un mix imperdibile per candidare la nostra rete ferroviaria a questa nuova tecnologia. La recente apertura del Presidente Cirio a questa tecnologia ci fa molto piacere e spero possa comprendere questa nostra proposta che ci sembra ideale dato il momento storico».



A livello reale si parla di una “Cuneo-Asti” su strada ferrata, come riporta il documento presentato alla Regione Piemonte in cui si dice chiaramente: “Si propone pertanto di declinare questi elementi proponendo l’avvio della Metropolitana Cuneese a idrogeno da Mondovì ad Asti, attivata per fasi, in accordo alla disponibilità dell’infrastruttura e dei mezzi:

1ª fase, Alba-Bra-Savigliano-Saluzzo-Cuneo (possibile sin da subito con mezzi diesel per le linee funzionanti)

2ª fase, Alba-Bra-Savigliano-Saluzzo-Cuneo-Mondovì

3ª fase, Asti-Alba-Bra-Savigliano-Saluzzo-Cuneo-Mondovì.



Ma qual è la situazione attuale delle linee ferroviarie tra le sette sorelle?



Nel territorio del Bacino di Cuneo ci sono diverse linee ferroviarie non elettrificate e, tra queste:

La linea Cuneo-Busca-Saluzzo-Savigliano, in cui è sospeso il servizio viaggiatori, ma è presente la circolazione di treni merci.

La linea Bra-Cavallermaggiore in funzione ed efficiente, ma da marzo 2020 è stato sospeso il servizio da parte di AMP e Regione Piemonte. Attivo il servizio bus, come per la Saluzzo-Cuneo.

Le linee Mondovì-Cuneo e Alba-Asti in cui da anni è sospesa la circolazione. Sulla Alba-Asti da fine novembre 2021 la tratta è stata riaperta per ora ai treni turistici.



Sulle linee ferroviarie ci sarebbero due importanti indicazioni da tenere in considerazione:



1. Le “Sette Sorelle” (Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì, Bra e Alba) dal 2018 ed in crescendo sviluppano una di mobilità passeggeri elevata, oggi soddisfatta in prevalenza con il mezzo privato o con bus per i collegamenti scolastici.

Per rispondere in modo sostenibile a questa necessità solo il collegamento ferroviario sembra essere la soluzione ideale per rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni ed i problemi di inquinamento (polveri sottili, ecc.), diminuendo in modo significativo l’utilizzo massivo del mezzo privato.

2. La seconda macro-azione è il potenziamento dei corridoi di collegamento del Bacino Cuneese verso l’esterno: principalmente Torino e a seguire Asti, in previsione di crescita verso Savona e Nizza (via Tenda).