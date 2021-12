Illuminiamo insieme piazza Maggiore: a Mondovì tanti appuntamenti al museo della ceramica

La mostra “Giocare a regola d’arte”, al Museo della Ceramica di Mondovì, ha come tema il gioco: strumento educativo, di aggregazione, ma anche opera d’arte e testimone di vita e memoria.

Per questa ragione, nell’idea che la tradizione ebraica della festa di Hanukkah, Festa delle luci o Festa dei lumi, venga condivisa dalla cittadinanza in un momento di festa e in omaggio alla memoria di Marco Levi, ideatore e fondatore del Museo della Ceramica di Mondovì, ultimo ebreo dell’Università Israelitica della città, è stata organizzata la cerimonia: