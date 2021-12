Includere e valorizzare al meglio le diversità in azienda: se ne parla in Confindustria Cuneo

Si conclude giovedì 2 dicembre, con l’incontro in programma alle 17 nella Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo (corso Dante 51), il percorso “Diversity & Inclusion”, che l’HR Club di Confindustria Cuneo ha realizzato pensando all’evoluzione culturale ed organizzativa che sta avvenendo nelle aziende, invitandole ad un confronto su temi sempre più strategici. Dopo i primi due appuntamenti, dedicati agli aspetti legati al “Disability &Anging”, alle tematiche LGTBQ+ & gender ed agli unconscious Bias, che hanno ricevuto ottimi riscontri, nell’incontro conclusivo il focus sarà “cultural”: si parlerà cioè di come includere e valorizzare al meglio le diversità culturali in azienda. Per approfondire l’argomento e fornire uno strumento concreto per gli HR managers, Elena Dall’Amico del Centro Estero per l’internazionalizzazione Piemonte interverrà presentando la guida Brefe, un manuale ad uso delle imprese contenente metodi e strumenti di inserimento efficace di lavoratori stranieri, pubblicata grazie al supporto di Confindustria Cuneo attraverso il proprio rappresentante nella rete Antidiscriminazione piemontese, Matteo Salvagno, anche lui tra i relatori dell’incontro. Seguirà il Case History di FerreroLegno raccontato dal CFO & HR Manager Daniele Iommi, che offrirà l’occasione per confrontarsi sulle esperienze concrete in azienda. Dopo lo spazio per le domande ed una riflessione sugli spunti proposti dal percorso “Diversity & Inclusion”, le conclusioni saranno affidate alla presidente dell’HR Club di Confindustria Cuneo Elena Chiaramello. Per partecipare all’evento: confindustriacuneo.it/calendario.