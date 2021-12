Online il bando per gestire il parco con il biolago balneabile di Caraglio, il primo in Piemonte

E’ stato approvato - con passaggio in giunta e variazione di bilancio nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 29 novembre - il bando per affidare in gestione il nuovo “Bioparco Acquaviva” di Caraglio.

La struttura è in fase di ultimazione all’interno della ex polveriera di Via Bottonasco dismessa dal 1978. Si tratta di un recupero durato anni, , tra gli “interventi faro” individuati dalla Fondazione Crc che ha contribuito con un sostentamento di 2 milioni di euro.



L’operatività turistica di questa area entra ora nel vivo e, con ogni probabilità, vedrà il via nella primavera del prossimo anno, con previsione stimata di inaugurazione a maggio 2022. Intanto il bando è stato trasmesso alla Gazzetta Europea nella giornata di ieri, martedì 30 novembre.

L’area di Acqua Viva” è estesa su 15 ettari (42 giornate piemontesi) con un investimento finale di 2,6 milioni di euro (oltre ai fondi della fondazione Crc, quasi 400mila euro saranno coperti dal comune di Caraglio, 250mila coperti dall’Unione Montana Valle Grana).



Si tratta di un polo naturalistico, su un terreno concesso dal demanio gratuitamente nel 2017 al comune della Valle Grana con il vincolo della riqualificazione. Riqualificazione che avrà un fil rouge nella valorizzazione dell’acqua. Con due scopi precisi.



A uso irriguo con una vasca a forma pentagonale capace di stoccare fino a 50mila metri cubi di acqua e che garantirà un bacino di riserva indispensabile per le molte aziende agricole sul territorio.



E a fianco un lago a finalità turistica. Sarà il primo bio-lago natatorio del Piemonte con un innovativo sistema di auto depurazione tramite le fitopiante.



L’attrattività del lago si unirà ad altri servizi che sorgeranno all’interno dell’ex polveriera.



Ad esempio l’ostello da 16 posti nella “palazzina del comando” dove si è cercato di mantenere la struttura per una valorizzazione storica. Un’area ricettiva con 45 posti a sedere e un’ampia area esterna per la somministrazione “vista lago”. Una tettoia per pic-nic o per attività con le scolaresche e un altro stabile dove potrebbe sorgere un punto informativo o un luogo dove noleggiare e-bike e attrezzatura riqulificato tramite bando del G.A.L. Oltre ad un parco avventura con 30 imbragature. L’area vedrà inoltre un’area camper (potrà ospitare fino a 15 mezzi) e ci sarà il recupero e la messa a punto di di 670 metri di percorso che permetterebbe di raggiungere il Filatoio, il più antico setificio d’Europa, passando per la natura. Unendo attività “outdoor” e attrattività culturale e da qui con l’anello di Curnis Auta, strada che collega Valle Maira e la Valle Stura. Inoltre nell’area esterna della struttura sorgeranno su terreni già acquistati dei parcheggi con possibilità di sosta fino a 250 mezzi.



Con il partenariato di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo si sono tenuti nella scorsa primavera dei momenti di ‘porte aperte’ a soggetti imprenditoriali affini che hanno avuto la possibilità di accedere all’area dell’ex polveriera di Bottonasco per valutare, approfondire, testare direttamente la modularità dell’offerta di servizi presenti al fine di apprenderne appieno le potenzialità di gestione e redditività.

Nella prima giornata erano stati una 50ina gli imprenditori interessati a partecipare ai sopralluoghi.



Ora è possibile partecipare al bando pubblicato sul sito del comune di Caraglio che servirà ad individuare l’operatore economico con cui stipulare il contratto di concessione. Tutta la documentazione è visibile al sito http://www.comune.caraglio.cn.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=52121-1 . Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2022.