Vaccinazioni e accesso diretto: nuove indicazioni dall’Asl Cn2

L’Asl Cn2 comunica che, a partire da oggi, mercoledì 1° dicembre, gli accessi diretti per la vaccinazione Covid-19, si svolgeranno come di seguito riportato.



Destinatari

A partire dall’1° dicembre le vaccinazioni Covid-19, in accesso diretto, saranno fruibili esclusivamente dalle seguenti categorie di cittadini:



1) personale sanitario e socio-assistenziale;

2) personale della scuola;

3) forze dell’ordine;

4) soggetti con "green pass" in scadenza a seguito della riduzione della validità da 12 a 9 mesi (solo se il "green pass" scade entro le 72 ore successive);

5) persone mai vaccinate che effettuano la prima dose.