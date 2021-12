Le zanzare sono un problema piuttosto comune, soprattutto in Italia e soprattutto da quando il clima sta andando a radicalizzarsi verso il caldo tropicale non solo d’estate, ma andando a mantenere temperature elevate anche nelle stagioni fredde. Per questo è diventato indispensabile il servizio di disinfestazione zanzare , naturalmente quando è offerto da un’azienda specializzata che è in grado di gestire questa situazione scomoda al meglio, portando il problema ad una rapida risoluzione.

Le zanzare, purtroppo portano tantissime malattie, oltre che essere antigieniche e fastidiose a causa della loro punture. Chi ha un bambino in casa sa quanto possa essere bersagliato, soprattutto in estate quando si tengono le finestre aperte, da questi vampiri volanti. Purtroppo, tendono a moltiplicarsi molto facilmente e, c’è poco scampo: ogni primavera tornano a far danni. Questo anche perché le zanzare adulte in inverno riescono a ripararsi e a deporre le uova vicino alle fonti d’acqua. Per le zanzare è indispensabile pungere gli esseri umani, perché hanno bisogno di sangue da utilizzare per nutrire le proprie uova. E se in passato si poteva contare almeno sul fatto di avere da combattere solo zanzare italiane, adesso purtroppo questo tipo di animali arriva un po’ da tutto il mondo e quindi le specie si sono moltiplicate esponenzialmente.

Degli specialisti del mestiere hanno la capacità di distinguere le varie specie, anche perché si comportano in maniera un po’ diversa tra loro. Le zanzare nostrane di solito attaccano durante la notte nelle zone umide, mentre la zanzara tigre, ad esempio, si riproduce nelle zone urbane.

Disinfestare per andare a debellare la zanzara tigre è estremamente importante, dato che questo tipo di zanzara è la più fastidiosa in assoluto, punge anche in pieno giorno e soprattutto è veicolo di malattie di vario genere.

Non bisogna pensare che in inverno la situazione sia più tranquilla: questa calma è solo apparente. Infatti le uova di zanzara che sono state deposte sono estremamente resistenti e vivono anche molti mesi all’interno di ambienti asciutti.

Per risolvere questo problema dobbiamo affidarci a professionisti esperti per richiedere una disinfestazione che può essere effettuata con diversi tipi di strumentazioni e di prodotti, tutti nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema in generale.

Soprattutto chi ha il giardino potrebbe essere particolarmente esposto a questa problematica, oppure a non riuscire a godersela fino in fondo proprio perché ogni volta che magari cena fuori, prepara un barbecue, fa giardinaggio, finisce per essere tormentato dalle zanzare. I propri figli poi potrebbero diventare davvero le vittime preferite di questi insetti ed essere costretti a spalmarsi continuamente di repellenti. Le zanzariere non bastano: anche perché è una buona disinfestazione è qualcosa che fa del bene un po’ a tutti e soprattutto fornisce un buon esempio magari ai nostri vicini.

Per fortuna molti comuni procedono con una disinfestazione della città, delle piazze, delle vie più battuta: spesso succede nei comuni marittimi ma anche in quelli lacuali. Per avere un intervento mirato ed efficiente che riguardi la nostra proprietà, però siamo noi a dovercene prendere la responsabilità e a contattare una ditta per la disinfestazione.