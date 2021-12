STAR WORKS dona oltre 1700 euro in beneficenza nella splendida location di DS STORE Cuneo

Venerdì scorso, sono stati consegnati in beneficenza 1721,58 euro, raccolti dall’esposizione STAR WORKS durante la serata organizzata da DS STORE Cuneo per presentare la nuova DS4.



È stato possibile restituire tutto il ricavato della mostra grazie al supporto degli sponsor del progetto, in particolare i main sponsor: DS Store Cuneo, AFP Agenzia Formazione Professionale, che insieme a Staprol srl, Granda Led, Birrificio Grado Plato, Pianfei Costruzioni e Arte Legno Parquet hanno sostenuto la realizzazione della mostra fotografica.



STAR WORKS è la mostra fotografica dell’artista Andrea Migliore presenta al Filatoio di Caraglio ad ottobre. L’iniziativa è nata con il preciso intento di restituire al territorio, facendo qualcosa di concreto per gli altri in un momento così delicato per l’economia. Ha trovato un modo così semplice e proprio per questo efficace per raggiungere il suo intento, mettendo in mostra quel che in questo periodo accomuna tutti: la necessità di affrontare e superare le difficoltà portare dalla crisi derivata dalla pandemia. STAR WORKS è in primis un progetto di beneficenza che ha saputo trovare il sostegno di collaboratori importanti per raggiungere il proprio obiettivo. Condividere valori come amore per il territorio, promozione della formazione, e innovazione ha permesso agli organizzatori di STAR WORKS di creare una squadra coesa, tra sponsor, collaboratori e patrocinatori, capaci di raggiungere un obiettivo così importante per la realtà locale.



Grazie al successo e all’affluenza del pubblico ottenuto durante i giorni di esposizione, sono stati raccolti 1721,58 euro equamente distribuiti tra i tre beneficiari designati per questa raccolta fondi: Casa do Menor che nel territorio promuove lo sviluppo di attività di integrazione sociale; Eso Es OdV che porta performance di animazione socio-teatrale per raccogliere fondi a sostegno di cause sociali e Business Voices, il movimento no Profit del BNI che mette in atto iniziative a favore delle scuole per sostenerle nella realizzazione di progetti educativi e formativi per far crescere gli imprenditori di domani.



La consegna degli assegni relativi agli incassi degli ingressi all’esposizione devoluti in beneficenza è stato un momento emozionante e coinvolgente. Negli splendidi saloni della DS STORE Cuneo, i riflettori puntati sulla lo stile e la tecnologia della nuova DS4 circondata da alcune opere della mostra fotografica STAR WORKS, hanno fatto da palcoscenico a questo importante traguardo.



L’artista Andrea Migliore, a proposito della location afferma: “Sono onorato di aver rappresentato con il mio lavoro, ancora una volta, lo straordinario marchio DS e di averlo fatto in un luogo che sento come una seconda casa. DS è una realtà che da sempre punta all’innovazione. STAR WORKS è, tra le mie collezioni, quella che in modo più evidente comunica in modo innovativo. Lo fa nel tema che porta e nei modi in cui lo rappresenta. È sempre bello vedere che DS sposa l’innovazione in tutte le sue forme, mostrando grande attenzione per l’arte. Non posso che ringraziare per la fiducia che ha mostrato fin dall’inizio, quando STAR WORKS era solo un’idea”.