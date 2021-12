QUARTA PARETE, il Covid e le sue conseguenze fisiche e psicologiche [RIVEDI LA PUNTATA]

A Quarta Parete, ieri sera, si è parlato di "long Covid", una sindrome che colpisce fino al 60% delle persone guarite dal virus, con sintomi che coinvolgono il fisico e la psiche.

Un tema complesso, sul quale si sa ancora molto poco. Pder chi si è ammalato di Covid, magari sviluppando la malattia in forma non per forza grave, esiste un prima e un dopo, un cambio di vita che richiede tempo per essere metabolizzato e accettato.