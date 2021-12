A Natale aiutiamo anche gli esseri più indifesi: tanti cani e gatti hanno bisogno di noi

Il Natale è un’occasione speciale che non si dovrebbe ridurre a una corsa consumistica, ma dovrebbe essere un momento in cui volgere lo sguardo anche agli esseri meno fortunati di noi.



L’Associazione Amici di Zampa vi propone diversi modi per aiutare concretamente i nostri amici cani e gatti che non hanno avuto una vita fortunata.



Domenica 12 dicembre, dalle ore 15 fino alle 19, vi aspettiamo numerosi al Casale del Tanaro, in via Statale 80/a a Cinzano (di fronte alla Diageo) per un pomeriggio all’insegna del più autentico spirito natalizio.

Potrete trovare i nostri regali solidali da dedicare alle persone a voi care, adottare cani e gatti a distanza o semplicemente scambiare due chiacchiere con i nostri volontari.

Ci piacerebbe tanto anche poter incontrare tanti nostri ex ospiti: li portiamo tutti nel cuore!



Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197 - Daniela 338 3334697