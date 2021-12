Raccolta farmaci per Haiti a Borgo San Dalmazzo

Continua la mobilitazione della città di Borgo San Dalmazzo, di cui è originario Padre Massimo Miraglio che opera ad Haiti, per intervenire in aiuto alla popolazione. Una situazione tragica dopo il terremoto di fine ottobre, la tempesta tropicale Grace e la violenza seminata in strada dalle bande armate.

Sabato 4 dicembre dalle 9 alle ore 13 ci sarà una raccolta farmaci presso la farmacia S.Andrea a Borgo. Chi lo desidera potrà acquistare farmaci indicati da Padre Massimo che saranno poi inviati ad Haiti.

Chi avesse occasione di acquistare cibo a lunga conservazione a prezzo conveniente, può donarlo portandolo all'ufficio Madian di Borgo il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, presso la parrocchia San Dalmazzo in piazza XI Febbraio.