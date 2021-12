Atletica Roata Chiusani: Guido Castellino primo della categoria M60 alla Savona Half Marathon

Domenica 28 novembre si è svolta a Savona la sesta edizione della Savona Half Marathon, corsa podistica su strada di 21,0975km.

Sul percorso a doppio giro si impongono Gabriele Pace (Delta Spedizioni) in 1h08’55 ed Iris Baretto (Trionfo Ligure) in 1h18’14.

Per l’Atletica Roata Chiusani presenti Guido Castellino, che chiude al primo posto in categoria M60 in 1h26’19” seconda piazza in categoria SF55 per Silvia Di Salvo, al traguardo in 1h45’01. Molto bene Mauro Bertero, che completa la distanza in 1h33’34.