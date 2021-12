Faxiflora al fianco del Cuneo Volley, anche in trasferta

Prosegue la speciale collaborazione tra il Cuneo volley e Faxiflora, l’azienda cuneese che in questi trent’anni ha ottenuto un successo e una capillarità sia su campo nazionale che internazionale.

Lo spirito di squadra, la collaborazione e la condivisione sono valori che accomunano le due realtà, così come l’impegno quotidiano nel migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi.

Inoltre, da questa stagione, i fiori di Faxiflora raggiungeranno la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo su tutti i campi di gioco del campionato di serie A2 maschile, per poi essere consegnati in omaggio al capitano della squadra ospitante.

«Faxiflora da sempre crede nel valore formativo dello sport come pratica educativa che favorisce socialità, lealtà, rispetto della persona e delle regole: è parte integrante della storia aziendale il supporto alle più prestigiose realtà sportive locali e internazionali. Siamo pronti a sostenere le associazioni sportive che sono state messe in difficoltà per la grave crisi dovuta alla pandemia che ha colpito lo sport a tutti livelli, ma soprattutto quello di base» - dott.sa Maria Basso, amministratore delegata del Gruppo.

Faxiflora è oggi un'azienda riconosciuta, con partner internazionali di assoluto rilievo, al passo con le esigenze dei clienti in grado di affrontare le nuove sfide che il mercato propone. Con una sede operativa composta da oltre 2.000 fioristi associati, 98 delegazioni estere e numerose collaborazioni esterne, si conferma la seconda grande realtà nel servizio di trasmissioni floreali in Italia e l’unica con sede e capitali interamente italiani.

Dal sito www.faxiflora.it è possibile inviare bouquet di fiori, composizioni o piante in tutta Italia e nel mondo per qualsiasi ricorrenza. Dopo l'iniziativa "pilota" realizzata lo scorso anno, Faxiflora nel trentesimo anno di attività ha rinnovato la collaborazione su base nazionale con AIL, Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Dal 6 dicembre 2021 fino a Natale, presso i fioristi Faxiflora che hanno aderito all'iniziativa, sarà possibile trovare la Stella di Natale AIL. L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo delle leucemie, migliorare i servizi e l'assistenza socio sanitaria a favore dei malati ed i loro familiari durante il percorso di cura garantendo loro vicinanza, comprensione, supporto.

Sul sito www.ail.it potrai trovare il fiorista Faxiflora convenzionato più vicino: con la stella di Natale AIL potrai offrire ai pazienti e alle famiglie un'assistenza a 360° e sostenere servizi fondamentali per chi lotta contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.