Giocare a pallavolo con le campionesse di A1: sogno che diventa realtà per i ragazzi della cooperativa Il Faggio di Savona (VIDEO)

Bellissimo pomeriggio di sport, unito al sociale, nella giornata odierna, mercoledì 1 dicembre, al palazzetto dello sport di Cuneo, che ha visto coinvolte le ragazze della Bosca San Bernardo di serie A1 con i ragazzi della Cooperativa sociale "Il Faggio" di Savona, realtà integrante del progetto welfare e inclusione sociale di Cuneo Granda Volley denominato #WeAreFamily#.

Accolti dalle giocatrici e dallo staff tecnico cuneese, i ragazzi diversamente abili della cooperativa ligure hanno svolto una sorta di allenamento congiunto con le atlete, con le quali hanno stretto amicizia.

Presente all'appuntamento il vice presidente di Cuneo Granda Volley, Dino Vercelli, che ha spiegato come il lavoro sia nato grazie alla cooperazione della società biancorossa con tre strutture importanti del territorio ligure-piemontese: la Fondazione Isec su Imperia. la cooperativa Il Faggio di Savona e Proposta 80 su Cuneo. Il tutto all'interno del progetto d'inclusione sociale Accademy.

I ragazzi della Cooperatva Il Faggio, già presenti durante le partite delle giovanili di Cuneo Granda Volley in qualità di raccattapalle, sono arrivati da Savona insieme ai loro educatori : "Solo loro conoscono i problemi - ha detto Vercelli - e sanno fornire le proposte utile per lo sviluppo dei ragazzi".

"Essere all'interno della squadra e capire come si può giocare a pallavolo per i ragazzi è una cosa straordinario - ha detto la responsabile delle unità sportive e riabilitative della Cooperativa, Romina Bracco - personalmente sono felicissima. Per noi sono sfide umane e sportive. A noi sembra tutto molto semplice, ma per loro nulla è scontato".