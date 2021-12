Il Monviso imbiancato re incontrastato dei social nella foto di Tino Gerbaldo

Che spettacolo il Monviso vestito di bianco! Anche quest’anno la neve è arrivata a colorare le montagne, regalando uno scenario surreale e fiabesco. Vette innevate che graffiano il cielo e anche un po’ l’anima.

Sui social sono state caricate tantissime foto, capaci di suscitare grandi emozioni. Tino Gerbaldo, come al solito in prima linea con il suo obiettivo, ha immortalato il fascino e la suggestione del re di pietra, imbiancato dopo la prima neve caduta in autunno.