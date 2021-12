“Serve un'opera risolutiva per la viabilità in valle Stura”: l'Unione Montana pronta a rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

La viabilità è stata al centro dell'ultimo consiglio dell’Unione Montana Valle Stura, riunitosi venerdì 29 novembre. Nel corso della seduta è stato approvato un ordine del giorno, sul quale tutti i primi cittadini dell’Unione ed il sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo si erano già espressi favorevolmente.

“In questo documento sono state evidenziate le criticità negli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio nonché il consistente aumento del traffico pesante - in questi ultimi venti anni - sia per la presenza (peraltro molto importante) dello stabilimento delle Fonti S.Anna sia per la crescente rilevanza commerciale del valico internazionale", dichiara il presidente dell'Unione Loris Emanuel.

Gli amministratori della valle Stura ritengono irrinunciabile la realizzazione della variante di Demonte, oggi argomento di grande attualità, pur essendo consapevoli che la stessa opera non sarà risolutiva di tutte le problematiche presenti sul tracciato della Statale 21.

I sindaci e la popolazione della valle, da anni, sollecitano interventi strutturali sulla viabilità della valle ma ad oggi non hanno mai ottenute risposte concrete e risolutive.

Continua Emanuel: “Con l’ordine del giorno approvato dagli amministratori della valle non viene proposta alcuna soluzione tecnica agli urgenti problemi stradali ma viene richiesta l’attivazione di un tavolo di discussione con il Ministero delle infrastrutture, con la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e i rappresentanti delle forze politiche locali, con lo scopo di realizzare un’opera risolutiva per la Valle Stura”.



Inoltre i Sindaci della valle, unitamente al Presidente dell’Unione Montana, intendono avviare, coinvolgendo l’ASL e l’ARPA, una Valutazione di Impatto sulla salute su tutti gli abitati insistenti sulla Statale 21 (compresi i tratti provinciali di Vignolo e Borgo San Dalmazzo ed i tratti divenuti di competenza comunale) a seguito delle rilevazioni dell’ARPA, che hanno denunciato una situazione preoccupante nell’abitato di Demonte.

A difesa del “diritto alla casa” gli Amministratori, con il medesimo ordine del giorno, si sono impegnati a promuovere un’azione presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per le violazioni alle normative sulla prevenzione dei rumori e delle emissioni nocive nelle case poste lungo la strada statale 21.