Alba, viale Masera diventa quartiere: la soddisfazione di Fratelli d’Italia

Il Coordinamento Albese di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per il riconoscimento formale del Quartiere Masera, a cui si aggiungono i quartieri Gallo e Madonna di Como/San Rocco Seno d’Elvio di Alba, avvenuta tramite delibera di Consiglio Comunale con approvazione unanime.



Il Quartiere Masera, in cui vivono oltre 1.000 famiglie, non era ancora formalmente riconosciuto e la proposta di creare ufficialmente il comitato di cittadini che rappresentasse l’area era giunta già nel 2018 ed era stata sostenuta con forza da una raccolta firme dei cittadini residenti.



Il Coordinamento Albese, guidato da Giulio Abbate, commenta: “La nostra proposta da sempre promossa dall’assessore Bolla è stata finalmente accolta e grazie all’approvazione del Consiglio comunale i cittadini di Viale Masera potranno finalmente aggregarsi formalmente sotto il riconoscimento della forma di comitato di quartiere e potranno interloquire in modo ancora più istituzionale con il Comune. Con questo risultato vince la città e i quartieri sono sempre più al centro dell’azione dell’amministrazione comunale ben guidata dal sindaco Carlo Bo”.