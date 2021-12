Continuano gli eventi al Monastero della Stella di Saluzzo

I “Salotti musicali” organizzati presso il Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/A Saluzzo) continuano domenica 5 dicembre, alle ore 17,00, con il duo di chitarre classiche formato da Francesca Galvagno ed Emanuele Buono. Nel concerto “Stili ed epoche a confronto” i chitarristi si esibiranno percorrendo un viaggio musicale tra epoche diverse: da Bach, con la musica barocca del ‘700, ai compositori spagnoli dell’Ottocento ed inizio Novecento, quali Granados, Llobet, Sor, Tarrega, Aguado, dall’italiano Giuliani al contemporaneo autore polacco Gerard Drozd.

Emanuele Buono, nato a Torino nel 1987 è oggi considerato tra le personalità di rilievo nel panorama chitarristico internazionale. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Attualmente è titolare della cattedra di chitarra al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Ingresso libero, green pass obbligatorio.

Prenotazioni obbligatorie sul sito: www.monasterodellastella.it

Francesca Galvagno inizia lo studio della chitarra all'età di quattro anni sotto la guida del padre Elio Galvagno che sperimenta con e su di lei il primo metodo Suzuki per chitarra rivolto ai bambini. Con il padre si esibisce in prestigiose sale e stagioni concertistiche in Europa (Lione, Ginevra, Stoccolma, Edimburgo, Parigi, Monstar, Sarajevo). Nel 2000 risulta essere la più giovane diplomata d'Italia conseguendo il titolo a pieni voti al Conservatorio di Genova sotto la guida del Maestro Pino Briasco. Prosegue il perfezionamento del repertorio con grandi maestri: Eliot Fisk, Frédéric Zigante, Maurizio Colonna, Lorenzo Micheli, Paolo Garganese, Mario Dell'Ara,Guillermo Fierens e molti altri. È vincitrice di premi nazionali ed internazionali, viene regolarmente invitata ad esibirsi sia in veste solistica che cameristica esibendosi in duo con la madre, la soprano Antonella Flego, e con il fratello violoncellista, Michele Galvagno. Con le mandoliniste Margherita Caputo ed Elena Parasacco fonda l'Ensemble Romantico, gruppo cameristico a pizzico al femminile. Procede gli studi esplorando, oltre al repertorio concertistico classico, la musica antica, seguendo a Milano i corsi del liutista Massimo Lonardi.