Demarchi (Lega): “Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ancora nessuna risposta sulla variante di Demonte"

Il consigliere saluzzese del gruppo Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi ha presentato un' interrogazione a risposta immediata per ottenere dalla giunta aggiornamenti sull’iter realizzativo della variante di Demonte. In particolare, il consigliere ha chiesto all’assessore ai Trasporti delle interlocuzioni che la Regione ha avuto con la Presidenza del Consiglio per dirimere il conflitto di pareri tra il ministero dei Beni Culturali e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscere, in ultima analisi, i tempi per l’avvio dei lavori.

“Purtroppo l’assessore Gabusi ha confermato uno stallo che ormai si trascina da oltre due anni - commenta al termine del Question Time il consigliere Demarchi - visto che la Presidenza del Consiglio non si è ancora espressa sul conflitto tra dicasteri che sta negando alla Valle Stura un’infrastruttura tanto importante. Sul progetto della variante di Demonte pesano infatti i pareri contrapposti di due ministeri. Quello dei Beni Culturali chiede la revisione del tracciato, opponendo un vincolo culturale indiretto per preservare i resti del Forte della Consolata. L’Anas, dal canto suo, ha già confermato nello scorso gennaio di essere pronta a partire con i lavori, per altro già finanziati dal Mit. Per questi motivi, come consigliere del territorio non posso che auspicare che la situazione si possa sbloccare e che la Presidenza del Consiglio imponga un’accelerazione alle proprie decisioni. Non possiamo perdere altro tempo, come i comuni attraversati dalla strada statale 21 della Maddalena non possono più sopportare il continuo passaggio di mezzi pesanti all’interno dei loro centri abitati. Sono comunque convinto che la nostra giunta, con l’assessore Gabusi, continuerà le interlocuzioni con Roma per raggiungere l’obiettivo che tutti aspettiamo da troppo tempo”.