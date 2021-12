Mondovì, in ospedale una nuova responsabile per l'Ecografia e Diagnosi Prenatale

La dott.ssa Milano, in prima linea, nel periodo di più grave crisi pandemica, durante il quale - con il team di lavoro con cui collabora - ha continuato ad operare nel proprio ambito, non facendo mancare il contributo anche direttamente in reparto.

"Si completa la 'squadra' che permette al nostro ospedale di vantare numeri importanti in merito ai parti e alle diagnosi del periodo prenatale – commenta dall'amministrazione monregalese l'assessore Luca Robaldo -. "Il reparto di Ginecologia e Ostetricia del 'Regina Montis Regalis' rappresenta uno dei vanti del nosocomio, cui moltissime mamme si rivolgono con sicurezza. Numerose partorienti, poi, provengono dalla vicina Liguria, garantendo alla nostra Asl quella mobilità attiva che è davvero preziosa anche dal punto di vista del bilancio dell'azienda sanitaria. A tutti i professionisti che operano presso gli Ospedali di Mondovì e Ceva va il più sentito riconoscimento e apprezzamento dell'intero territorio".