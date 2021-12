La Giunta di Cuneo incontra i frazionisti di Confreria e conferma: la tangenziale sarà conclusa prima dei lavori sul nuovo ospedale

E' normale che i residenti della frazione Confreria di Cuneo siano i meno dubbiosi rispetto al progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico della città nel loro territorio. Ma durante l'incontro di mercoledì 1° dicembre la Giunta ha risposto anche a quelli comunque avanzati, riguardanti l'aumento del traffico, confermando l'intenzione di accelerare il più possibile sulla costruzione della tangenziale di raccordo tra Est-Ovest e imbocco dell'autostrada, concludendola prima del fine lavori sull'ospedale.



Presenti gli assessori Patrizia Manassero, Luca Serale, Franca Giordano, Cristina Clerico, Paola Olivero, Mauro Mantelli, Marco Vernetti e Domenico Giraudo.



Nell'incontro tenutosi nel salone parrocchiale della frazione si è poi parlato anche del bando PINQuA, che permetterà di riqualificare la zona di edilizia convenzionata e avrà un impatto importante sul territorio; i residenti hanno chiesto di inserire all’interno del progetto la realizzazione di un salone polivalente, di cui la frazione è priva sin dal 2017. la progettazione dovrebbe partire a breve e la Giunta ha sottolineato l'intenzione di far partecipare i rappresentanti dei residenti.



Importante anche l'iniziativa che coinvolge metà del campo sportivo: presentata da quattro ex-pallavolisti, punta a realizzare tre campi da beach e due da padel. Il campo, originariamente in gestione agli Amici di Confreria e alle associazioni della frazione tramite una convenzione, è stato svincolato e attualmente risulta di proprietà del Comune.



"Nel complesso un incontro assolutamente positivo, come sempre quando l’amministrazione comunale decide di confrontarsi con cittadini più intenzionati a porsi in atteggiamento proattivo che alla polemica in sé - ha sottolineato Samuele Mattio, presidente del comitato di quartiere Confreria - . Si sono affrontati anche l'argomento della viabilità, l'amministrazione ha stanziato il finanziamento per tre nuovi dossi, e della scuola: la frazione rischiava di non avere una scuola elementare ma i numeri presentati dall'assessore Giordano sembrano smentire la cosa. L'auspicio sarebbe di avere il tempo pieno ma capiamo che in questo la Giunta ha poco spazio di manovra".



"Un dialogo svolto in maniera del tutto serena, insomma. Abbiamo capito, in questi quattro anni, che insistendo con le segnalazioni e con il dialogo piccole modifiche in meglio si possono raggiungere" sottolinea ancora Mattio in chiusura.