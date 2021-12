Nel Natale cuneese luci puntate sugli artigiani e i commercianti di piazza Europa

"L'intento è spostare il baricentro delle manifestazioni nell'area sud della città, in risposta a una richiesta specifica dei residenti: il quartiere di piazza Europa è più della "sola" piazza ed è un luogo della città che merita promozione e visibilità".



A parlare è l'assessore di Cuneo Luca Serale, presente nel pomeriggio di oggi (2 dicembre) alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Rendi il tuo regalo di Natale un pezzo unico": al centro, l'intenzione di promuovere alla stessa cittadinanza - e ai visitatori che senza dubbio inonderanno Cuneo nel periodo natalizio come da tradizione, anche richiamati dalle attività dell'Illuminatale - gli artigiani e i commercianti di piazza Europa.



L'iniziativa vede la compartecipazione di Confartiganato (zona di Cuneo), della Fondazione CRC, di WeCuneo e de La Boa, e vanta il patrocinio del Comune di Cuneo. Coinvolge diversi esercizi artigianali e commerciali della zona, dal negozio di tattoo alla libreria, dal negozio di abbigliamento alla gioielleria; previste due tipologie di "banner" - Artigiani di Piazza Europa e Amici degli Artigiani - e un video promozionale da proiettare, ipoteticamente anche nelle scuole della città nelle occasioni di orientamento.



"L'obiettivo è valorizzare le attività artigiane e commerciali che fanno vivere borghi e comunità - ha sottolineato Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo - . Si vuole rendere l'unicità dell'artigianato nei regali di Natale. Importante la scelta di piazza Europa, un quartiere da valorizzare specie arrivando da un momento complesso come quello più strettamente pandemico per le imprese del territorio".



"Un'idea nata mesi fa proprio sotto richiesta degli artigiani della zona e che ha visto da subito il sostegno economico della Fondazione CRC - ha aggiunto Valerio Romana, presidente di Confartigianato (zona Cuneo) - . Si tratta però di un progetto che va a beneficio di tutta la città".



Dello stesso avviso anche Sara Comotti, lei stessa artigiana: "L'idea è di valorizzare la zona di piazza Europa, che come quartiere forse è tra i meno conosciuti della città: incontro spesso gente che non conosce il tessuto artigianale dell'area - ha detto - . Il lavoro dell'artigiano può rendere davvero diverso e particolare un acquisto, e vogliamo una Cuneo sempre più viva e piacevole".



Paolo Robaldo, vicepresidente WeCuneo: "Da artigiano coinvolto nell'attività sono doppiamente felice: l'iniziativa vede Confartigianato e WeCuneo unire le forze per valorizzare il quartiere. Speriamo che questa sinergia sia la prima di molte".



"La nostra nuova idea di manifestazione-contenitore, Illuminatale, vede protagoniste tantissime iniziative e attività, e questa è una di quelle - ha concluso Serale - . Si fa sinergia sul territorio in un momento complesso dal punto di vista economico, in cui nessuno si salva da solo: unendo le forze possiamo tirarci fuori dai guai ben prima del previsto".