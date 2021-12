Cinque intossicati da monossido di carbonio in un hotel di Frabosa Soprana

Ingente dispiegamento di soccorsi a Frabosa Soprana, dove cinque addetti alla cucina di un albergo del paese sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. L'albergo al momento non ha ospiti, aprirà al pubblico da domani.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso e con le ambulanze medicalizzate. I cinque intossicati sono stati tutti portati in ospedale, a Savigliano e Mondovì, classificati con tre codici gialli (media gravità) e due verdi (non gravi). Nessuno, quindi, in pricolo di vita.

Presenti anche i vigili del fuoco di Mondovì con la polizia giudiziaria e lo Spresal dell'Asl.