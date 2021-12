Bra saluta il nuovo sportello della Camera di Commercio

Con la consegna delle chiavi e il taglio del nastro alla presenza del primo cittadino di Bra Giovanni Fogliato e del presidente dell’ente camerale, Mauro Gola, è stata inaugurata oggi (giovedì 2 dicembre) la nuova sede dello sportello camerale allestita nei locali messi a disposizione dal Comune di Bra nel Palazzo Comunale di piazza Caduti per la Libertà.



Il servizio, in questa fase sperimentale, sarà operativo tutti i giovedì, con orario continuato, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, preferibilmente su appuntamento (tel. 0171/318.789 e-mail bra@cn.camcom.it)



“L’apertura di questo sportello, fortemente voluta dalla Giunta camerale, rappresenta una novità e un segnale di discontinuità rispetto a ciò che oggi avviene nel panorama nazionale – afferma il presidente Mauro Gola –. Abbiamo voluto decentrare ed essere ancora più vicini al tessuto imprenditoriale istituendo un nuovo presidio sul territorio in considerazione dell’elevato numero di imprese del Braidese e della complessa situazione viaria della provincia.”



Grazie alla convenzione con l’Amministrazione comunale la nuova sede è concessa alla Camera di Commercio a titolo di comodato gratuito. Le norme sulla razionalizzazione dei costi non consentirebbero l’apertura di nuovi sportelli, ma, grazie all’accordo che non comporta oneri per le casse dell’ente camerale, è stato possibile attivare questo nuovo, importante servizio per il tessuto imprenditoriale braidese.



Il presidio camerale è dedicato soprattutto all’erogazione dei dispositivi digitali e all’affiancamento agli imprenditori nell’utilizzo dei numerosi servizi innovativi messi a loro disposizione da Infocamere attraverso il sistema camerale (firma digitale, cassetto digitale, Spid, per citare i più rilevanti.)



“Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare in città uno sportello della Camera di Commercio, punto di riferimento per le tante imprese di un territorio, il nostro, dalla forte vocazione imprenditoriale – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. Il mantenimento di un presidio in città è un obiettivo importante che condividiamo: come Amministrazione comunale abbiamo assicurato il massimo impegno per la sua realizzazione, mettendo a disposizione uno spazio all’interno del Palazzo Municipale. Siamo certi che il nuovo sportello decentrato potrà essere un valido supporto al tessuto economico e imprenditoriale dell’area braidese”.