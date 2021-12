Creare un sito web, le soluzioni che la rete ci mette a disposizione

I siti web sono utilizzati da istituzioni e organizzazioni per comunicare con il mondo intero, molte aziende lo utilizzano per offrire servizi o beni, come strumento di marketing.

In rete sono presenti numerosi software che permettono la creazione di pagine Web e realizzazioni siti web pur senza conoscenze di programmazione specifica, consentendo all’utente di aggiungere contenuti e adattare il design.

Esistono vari tipi di piattaforme per creare i propri siti web che comprendono soluzioni sia online che offline.

I primi si trovano per l’appunto online e sono accessibili a tutti tramite qualsiasi browser e dispositivo.

Alcuni di loro hanno anche una propria app in modo da poter creare, modificare o gestire il proprio sito web comodamente dallo smartphone o da altri dispositivi mobili.

Essendo una soluzione online, ovviamente avrai bisogno di una connessione Internet per usarli. Offrono hosting integrato e quindi sono più semplici da gestire.

La soluzione offline invece include applicazioni o pacchetti da scaricare sul proprio PC o Mac. Utilizzando un editor, più o meno complesso, puoi creare il tuo sito web, modificarlo in futuro e gestirlo autonomamente in tutte le sue specifiche.

Gli strumenti offline sono generalmente meno attuali, il loro design e le loro funzionalità sono più difficili da usare per utenti non pratici della materia.

Ecco perché è importante scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e che abbia garanzie di qualità.

Software per creazione siti web, come individuare i migliori: caratteristiche da attenzionare

“Un software eccellente lo si riconosce anche dall’essere facile da usare e intuitivo oltre che dai modelli: meglio se moderni e si adattano a tutti i dispositivi senza problemi”.

I software per la creazione di siti web sono ideali per le piccole imprese e tutta quella varietà di utenti che cercano soluzioni efficaci e pratiche senza troppe difficoltà:

1) Wix è l'alternativa più in voga, oltre ad avere i migliori design;

3) Per i blogger c’è WordPress;

4) Per creare un negozio online, Shopify.

Un buon software per la creazione siti web è quello che offre più libertà nei design. Il suo editor ti darà tutta la flessibilità di cui hai bisogno, è molto visivo e questo lo rende perfetto per utenti poco pratici.

Ma tutta questa flessibilità ha un rovescio della medaglia: potresti dover riorganizzare manualmente la versione mobile del tuo sito web utilizzando il suo editor per farlo apparire bene sugli smartphone. Quindi occhio alla piattaforma che sceglierai, opta per una che sia completa a 360°.

La regola numero uno per creare un sito di successo

Finora abbiamo parlato della creazione di un sito web, ma c’è una cosa che bisogna decidere compiere ancora prima: decidere cosa tratterà il tuo sito web, avere chiaro il tuo progetto.

Ci sono molte idee da considerare, da un sito web personale a siti aziendali online.

Inizia decidendo lo scopo principale e la funzionalità che desideri avere. Negli ultimi anni si assiste ad una proliferazione dei siti e-commerce. I negozi online sono uno dei tipi di siti più visitati oggi. Puoi vendere prodotti sia digitali che fisici ad un vasto pubblico in tutto il mondo. Con la possibilità di coprire una varietà infinita di nicchie, i blog invece possono trattare qualsiasi argomento, da viaggi a cibo ma anche semplici passioni, come la musica.

Se invece possiedi una determinata abilità, la creazione di un sito Web educativo può aiutarti a posizionarti come esperto nella tua nicchia.

A tal proposito, puoi creare un sito web professionale per mostrare le tue capacità e i tuoi punti di forza. Questo può migliorare notevolmente la tua presenza e la visibilità online. Inoltre, i portfolio online favoriscono i colloqui di lavoro, concorsi e attività commerciali.Una volta che hai un obiettivo chiaro in mente, scegliere il giusto software per la creazione del sito web sarà molto più semplice.

