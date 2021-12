Oggi andiamo a parlare del servizio epilazione laser Milano e provincia che ormai nel capoluogo lombardo e nelle vicinanze viene richiesto da sempre più persone indifferentemente se si parla di uomini o donne e questo aspetto è da sottolineare perché fino a poco tempo fa c'erano gli stereotipi che affermavano che a un maschio non interessa curarsi del suo aspetto estetico e quindi anche della eliminazione dei peli superflui che non sono assolutamente belli da vedere e che ormai non piacciono nemmeno addosso a loro.

I peli infatti non risultano belli da vedere soprattutto nel momento in cui si presentano come grossi e scuri e quindi per molte persone eliminarli è una priorità ma diventa anche un impegno perché bisogna farlo in maniera continuativa soprattutto in alcune zone che sono più estese e più difficili come le gambe o le braccia.

Ma molto Importante risulta distinguere l'epilazione con la depilazione e questa scelta dipenderà da quanto in profondità vogliamo andare perché è chiaro che più il lo estirpiamo in profondità e più ci vorrà del tempo affinché cresca però il rischio è che se si estirpa troppo in profondità nascano delle irritazioni alla pelle e questo succede con l'epilazione.

Ma soprattutto può accadere quando non ci si riferisce a professionisti del settore che sono in grado con il laser di estirpare il pelo sin dalla radice o dal bulbo.

Quindi l'epilazione laser può dare degli ottimi risultati per risolvere in maniera definitiva la questione peli e bisogna sottoporsi a più di una seduta e il numero Dipenderà dalla zona che si andrà a trattare.

In un certo senso la si può definire come una soluzione definitiva anche se per alcuni è una forzatura nel senso che in ogni caso non basterà fare una seduta perchè bisognerà fare dei richiami 1 o 2 l'anno ma la cosa bella è che più se ne faranno e più i peli cominciano a ricrescere più lentamente o comunque ad essere sempre più sottile o addirittura a cadere da soli

Se vuoi risolvere definitivamente questo problema non attuare metodi fai da te e rivolgiti a uno specialista

Molte persone, soprattutto le donne, per risparmiare spesso usano dei metodi che però risultano dolorosi come l'epilatore elettrico e che si attacca alla corrente, usando testine che sono intercambiabili che quindi servono per strappare i peli.

Inoltre parliamo di uno strumento che si può usare anche come rasoio ma ripetiamo che è abbastanza invasivo come nel caso della ceretta al di là se si fa da soli o in un centro estetico.

Ecco perché molte persone a un certo punto decidono di rivolgersi a uno specialista per una visita preventiva e iniziare a fare quella che è l'epilazione laser E sarà lo specialista a dire se il pelo è adatto a questo trattamento e soprattutto suggerire alla persona quello che deve fare prima dell'intervento perché di sicuro dopo non ci si potrà esporre al sole ed ecco perché molte donne preferiscono farlo in inverno per essere pronte a poter andare al al mare in estate