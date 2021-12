Raspini S.p.A. debutta online e sceglie la vetrina delle eccellenze di Shopiemonte.com

Per Raspini la volontà di essere presente nella distribuzione on-line è sicuramente un modo, innovativo e rapido, per essere più vicina ai consumatori abituali, ma anche occasione per offrire un ulteriore canale distributivo a chi, per consuetudine consolidata o per momentanea questione di tempo, preferisce questo modo di fare la spesa.

Da sempre attenta ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori, Raspini S.p.A. approda all’on-line su Shopiemonte.com, una vera e propria bottega di enogastronomia Piemontese. Un luogo a portata di click, che unisce la tradizione all’innovazione, e consente a tutta Italia e a tutta Europa, di gustare una significativa rappresentanza dei migliori prodotti della nostra regione. Un sito che, aperto nel 2013, è riuscito ad imporsi e a diventare un’importante quanto autorevole vetrina, grazie all’accurata selezione, e successiva proposta, di prodotti di altissima qualità e che ha saputo ottenere la fiducia dei clienti attraverso la professionalità del servizio: ha infatti una logistica integrata che garantisce la consegna in 24/48 ore lavorative dall’evasione dell’ordine, preservando e garantendo la catena del freddo.

Raspini S.p.A. ha quindi identificato in Shopiemonte.com un partner affidabile, e con verificata esperienza, con cui stringere un’importante partnership. È quindi presente sul sito, in una sezione dedicata, con una selezione di salumi, burger, affettati in vaschetta e specialità regionali, che presto sarà integrata da ulteriori proposte con kit degustazione e, in vista delle prossime festività, con interessanti confezioni regalo.

Shopiemonte.com avrà anche un collegamento sul nuovo sito Raspini che sarà consultabile a breve, con grafica e format completamente rinnovati, in linea con il nuovo logo e più aderente ai percorsi innovativi intrapresi dall’azienda.

Oltre a fornire un’immediata possibilità di acquisto, Shopiemonte.com sarà un ulteriore canale attraverso cui Raspini S.p.A. potrà organizzare e comunicare i propri valori, effettuare il lancio di nuovi prodotti, di ricette e offrire spunti e innovative idee di degustazione. Un ulteriore modo per mantenere un dialogo diretto con il consumatore.