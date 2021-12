Al Caffè Letterario si legge “La felicità del lupo” del Premio Strega 2016 Paolo Cognetti

Dopo il Premio Strega 2016 con “Le otto montagne”, ci aspettavamo grandi cose da Paolo Cognetti e non siamo stati delusi.

“La felicità del lupo” (Einaudi, 2021) dà ulteriore conferma di quanto sia straordinario l’autore meneghino.

Lo scenario è la Val d’Aosta coi suoi picchi su paesaggi mozzafiato. Un campionario di bizzarra umanità cittadina si ritrova a Fontana Fredda, paese dall’altitudine severa. C’è Fausto, uno scrittore sempre in bilico tra una prosa un po’ effimera ed il successo; Babette, estroversa ed un po’ eversiva, che gestisce la trattoria; Silvia che fa la cameriera, ma che quando è a Milano coltiva ambizioni non sempre chiare neppure a se stessa.

Fausto è un buon cuoco e l’amore con Silvia si presenta puntuale come un’ordinazione al banco. I due si amano gustando la montagna come un dono al loro cuore. Lì si presenta spesso un certo Santorso, montanaro vero che darà il tono a tutta la storia.

Infatti, dopo un banale incidente che gli è occorso, Fausto cerca suoi eventuali parenti e scopre che il Balma, vero nome di Santorso, ha una figlia che si precipita a Fontana Fredda. In breve tempo si viene a sapere che Babette è sua madre e, quindi, compagna seppur non alla luce del sole di Santorso.

Lo scrittore, che non ha mai smesso di vagheggiare intrecci e trame, spera anche nel ritorno di Silvia, ancora a Milano, per dare giusta dimensione alla storia. Il romanzo finisce con la descrizione dei sogni che notte per notte calano sui protagonisti come se soltanto nel sogno si avverasse la vita.