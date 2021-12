I concerti del Tartufo: gran finale con Morricone e Piazzolla

Un finale accattivante e molto particolare domenica 5 dicembre per la rassegna Classica - I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, con il duo formato da Santo Albertini all’armonica a bocca cromatica e Edoardo Bruni al pianoforte. Strumento affascinante e raro da ascoltare, l’armonica a bocca cromatica non deve essere confusa con la sua versione diatonica, assai più semplice, che si è conquistata un ruolo da protagonista nella musica popolare, soprattutto nordamericana.



Se però l’armonica del country e del blues è limitata a una specifica tonalità, la cromatica non ha vincoli in questo senso e per giunta vanta un’estensione ben superiore, che può anche spingersi oltre il notevole traguardo di quattro ottave; il suono è prodotto sia espirando che inspirando ed è possibile eseguire note doppie ed accordi, con diversi tipi di vibrato e numerosi effetti timbrici come trilli e glissati. Insomma, questo piccolo ma ingegnoso parallelepipedo sonoro, se affidato a un virtuoso che sappia comprenderne e superare gli oggettivi limiti, può avere un impiego solistico ed esprimere una voce sorprendente e piena di sfumature, che risulta di straordinaria efficacia nella musica classica, così come nel pop e nel jazz.



Albertini e Bruni mostreranno al pubblico tutte le magiche qualità della loro combinazione strumentale attraverso un repertorio che spazia da celebri capolavori ottocenteschi a pagine di grandi compositori del XX secolo, fra cui Ennio Morricone e Astor Piazzolla.



Il concerto si terrà come di consueto presso la Chiesa albese di San Giuseppe alle ore 11.



