Manovra, Bergesio (Lega): “Bene emendamento su stallo per trasporti eccezionali”

"E’ stato approvato in commissione grazie all’impegno della Lega un emendamento al decreto fiscale che sblocca la grave situazione di stallo per i trasporti eccezionali”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta l’emendamento a firma dei Senatori Lega Salvini Premier, appena approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro.

L’emendamento annulla le restrizioni ai trasporti eccezionali introdotte dal decreto Infrastrutture, che aveva limitato a 72 tonnellate il carico per i veicoli a cinque assi e ridotto a 86 tonnellate il limite per quelli a sei o più assi, mentre prima il limite arrivava fino a 108 tonnellate per veicoli a otto assi.

“Si tratta di un problema che non solo avrebbe rallentato lo sviluppo del Paese e compromesso la realizzazione dei progetti nel Pnrr, ma avrebbe vanificato gli investimenti delle società specializzate di trasporto e determinato la circolazione in strada di un numero elevatissimo di mezzi pesanti per il trasporto delle merci” aggiunge Bergesio.

Che conclude: “Bene che questa nostra indicazione sia stata approvata dalla maggioranza di Governo, sulla quale non avremmo potuto incidere stando all'opposizione, e attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento".