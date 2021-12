A Natale non dimentichiamo di aiutare gli esseri indifesi

Natale è il momento giusto per dedicarsi agli esseri meno fortunati: il Rifugio Pinco Pallino vuole invitarvi alle sue iniziative natalizie ricordandovi che la vostra presenza e il vostro contributo sono estremamente preziosi!



Dal 15 al 19 dicembre: Mercatini bestiali A Natale potete scegliere tra tante idee per i vostri cari, aiutando anche i nostri amici a 4 zampe. Vi aspettiamo con cesti personalizzati, regali a tema, panettoni, calendari, libri, oggettistica e la possibilità di optare per un’adozione a distanza.



Il 18 e 19 dicembre: Mercatino di Natale Dalle ore 15 alle ore 18 da Anima L Bosco in Valle Po (loc. Tetti Pertusio), tanti oggetti artigianali creati per aiutare gli animali.



26 Dicembre: Santo Stefano al Canile Dalle ore 14.30 gli animali del Pinco Pallino vi aspettano per festeggiare insieme iniziando con una passeggiata e proseguendo la giornata con le adozioni, le adozioni a distanza, banchetti di manufatti e pacchi sorpresa. Vi accoglieremo con un buffet offerto a tutti i partecipanti.



Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717(Mok) – 339/6578463 (Dany) – 338/8463267 (Laura) E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club