Calcio Serie D: Bra, bomber Alfiero verso Novara?

Alfiero in azione (foto A.Lusso)

Sebbene non ancora ufficiale pare più di una semplice ipotesi l'imminente passaggio dell'attaccante del Bra Vincenzo Alfiero al Novara.

La stampa novarese dà per chiuso l'affare, con il bomber classe '93 pronto a firmare per la nuova squadra la prossima settimana, già giovedì 9 dicembre.

Per la capolista si tratterebbe di un ulteriore rinforzo, di spessore, per continuare la cavalcata verso la promozione mentre i giallorossi dovrebbero presumibilmente pescare sul mercato un nuovo attaccante che non faccia rimpiangere Alfiero, già autore di 10 reti dall'inizio del campionato.

Nessun commento all'indiscrezione, per il momento, da parte della società braidese.