Calcio Serie D: Fossano, ufficiale il ritorno di Leonardo e Gabriele Di Salvatore

Due movimenti in entrata (ed altrettanti in uscita) ufficializzati dal Fossano Calcio.

Arrivano (per loro si tratta di un ritorno) i fratelli Leonardo e Gabriele Di Salvatore, attaccanti classe 99 e 2003. Lasciano Fossano De Riggi e Turcis: andranno a rinforzare Pinerolo e Pro Eureka Settimo.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio comunica di aver trovato l'accordo con Di Salvatore Leonardo classe 1999 attaccante, nella stagione 2020-21 all'Imperia e nell'annata in corso al Vado e Di Salvatore Gabriele classe 2003 attaccante proveniente anche lui dal Vado.

Un gradito ritorno per i fratelli cresciuti nel nostro settore giovanile, nel contempo non fanno più parte della rosa della prima squadra De Riggi Simone classe 2001 che ha trovato l'accordo con il Pinerolo e Turcis Riccardo classe 1998 accasatosi alla Pro Eureka Settimo in Eccellenza.