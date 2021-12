Sci alpino, Coppa del mondo: il gigante di Killington verrà recuperato a Courchevel

Il gigante femminile originariamente in programma a Killington, non disputato per il forte vento e la scarsa visibilità, verrà recuperato a Courchevel, in Francia, il prossimo 22 dicembre.

Lo ha stabilito la FIS (Federazione Internazionale Sci) che ne ha dato comunicazione ufficiale.

Prima manche alle ore 10, alle 13 via alla seconda frazione.

La gara va ad aggiungersi al gigante già in calendario, previsto per martedì 21.

La località francese ospiterà una due giorni di gare così come accadde lo scorso anno quando Marta Bassino trionfò nel primo dei due giganti disputati.