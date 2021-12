Volley A2/M - UFFICIALE: le strade di Chakravorti e del Vbc Synergy Mondovì si separano

Ora è ufficiale! Il Vbc Synergy Mondovì ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo con il giocatore Dante Chakravorti. La notizia, nell'aria da alcuni giorni, ha dunque trovato il crisma dell'ufficialità. La società del presidente Giancarlo Augustoni, inoltre, ha reso noto che nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo palleggiatore che affiancherà Matteo Lusetti in "cabina di regia". Di seguito, invece, le dichiarazioni del tecnico Francesco Denora in vista del prossimo impegno casalingo contro il Cantù:

L’ allenatore monregalese Francesco Denora commenta:“Veniamo da una settimana in cui abbiamo recuperato un po' di energie soprattutto mentali in vista di questo importante tour de force. Abbiamo tracciato una linea su quello fatto finora e sappiamo che ci giochiamo il nostro campionato nelle prossime 3 settimane. Conosciamo la forza dei nostri avversari e la rispettiamo, ma guardiamo in casa nostra e venderemo cara la pelle. Cantù naviga nelle zone alte della classifica meritatamente, nonostante ad inizio campionato non era tra le più accreditate. Hanno giovani ormai affermati in SerieA2 come Motzo, Sette e Copelli ed esperti come Butti e Coscione, con cui fanno il salto di qualità. Noi dobbiamo esser bravi al servizio per limitare il loro palleggiatore soprattutto e fare una gara attenta in muro difesa quando riusciremo a fargli staccare la palla. Sono una squadra molto ben organizzata in fase break e sarà decisivo giocare il sideout con pazienza ed aspettare le occasioni giuste. Il nostro primo obiettivo rimane comunque quello di far divertire i nostri tifosi e regalare loro qualche gioia in più”.