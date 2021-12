Pranzo in Langa per l’ex campione del mondo di Formula Uno Nico Rosberg

Se la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è ormai giunta alle battute finali (la chiusura ufficiale della 91ª edizione è prevista per domenica 5 dicembre), l’elenco dei personaggi di fama che anche in questo autunno hanno scelto le Langhe per un’uscita dedicata a grandi vini e buona tavola annovera un nuovo nome di livello mondiale.



Si tratta dell’ex pilota tedesco Nico Rosberg, figlio d’arte (il padre Keke era stato campione iridato nel 1982), portacolori delle scuderie Williams e Mercedes, e con quest’ultima campione del mondo di Formula Uno nel 2016.



Ritiratosi dalle corse all’indomani della conquista del titolo, a soli 31 anni, Rosberg è ora finito nella già affollata galleria degli ospiti de "La Ciau del Tornavento" di Treiso, tra i più blasonati nomi dell’ampia schiera di locali di Langhe, Roero e Monferrato appena riconfermati tra le stelle della nuova edizione della Guida Michelin.



Nelle foto, che il locale ha pubblicato sui propri canali social, Rosberg posa con lo chef e patron del locale Maurilio Garola e con lo staff del celebrato ristorante langarolo.