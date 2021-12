Alba Cheer: rafforzata la collaborazione con il dott. Piano

Si rafforza la collaborazione tra Alba Cheer e il fisioterapista dott. Leonardo Piano. La storica partnership in essere fin dalla nascita della società sportiva è stata rinnovata in occasione di un incontro avvenuto negli scorsi giorni presso la Palestra Titans, dove sono state discusse le nuove modalità di supporto agli atleti dei team agonistici.

Fisioterapista laureato presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il dott. Piano ha successivamente conseguito il titolo di Orthopedic Manipulative Therapist, completando il Master di Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici presso l'Università di Genova.

Il rinnovato accordo prevede la disponibilità del dott. Piano per mezzo di una doppia visita nei confronti degli atleti dei team Titans in occasione di infortuni derivanti dagli allenamenti o che comunque ne possano pregiudicare il regolare svolgimento. Inoltre, il professionista collabora quotidianamente a stretto contatto con i coaches dei team, dispensando loro e gli atleti stessi di importanti nozioni ed esercizi che permettano un recupero efficiente in tempi brevi.

Alla luce dei crescenti impegni, non ultimo quello della gestione dei Ficec team Italia ICU, la conferma di un'importante collaborazione come quella con il dott. Piano è fonte di garanzia della volontà di mettere quanto di meglio a disposizione quanto degli atleti di Alba Cheer.