Veterani dello Sport in festa: la braidese Silvia Brizio atleta dell'anno 2021

In una serata dove lo spirito dello stare insieme è stato elemento caratterizzante, l'Unione Nazionale Veterani dello sport ancora una volta ha reso evidenti principi e valori umani anche grazie alla Sezione di Bra e uno staff dirigente che ha saputo dar vita ad un momento associativo di per sè istituzionale, ma partecipato e ricco di contenuti: una festa dello sport!

"Nonostante il protrarsi del lungo periodo pandemico, siamo stati sì stimolati dalla Consulta Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a dar corso ad un evento associativo "di peso", ma se è vero che la nostra mission un punto fondamentale era, è e rimane quello di far squadra e supportare i giovani, trascorrere momenti di sana spensieratezza e di farlo in gruppo con un sorriso è altresì occasione di ritorno ad una normalità di vita" - dice il "numero uno" dell'UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino.

"Ciliegina sulla torta" per precisa volontà del Presidente Gandino ratificato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, al giovanissimo Elia Brizio, Vice Campione italiano di Windsurf nella categoria under 17 Foil la Sezione UNVS di Bra ha voluto tributare "un momento di gloria" per il prestigioso risultato ottenuto in una disciplina particolarmente difficile e riconosciuta dal CONI nel contesto federale della FIV.